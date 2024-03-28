Генерал ВСУ Кривонос: положение Украины — результат ее информационной политики

Тяжелое положение Украины — результат деструктивной информационной политики ее властей. Так проблемы страны объяснил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

«То, что имеет сейчас Украина, — это результат той мощной информационной политики, когда (...) нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили и воюем вообще против какого-то недогосударства», — передается в публикации объяснение причин военным.

Он пояснил, что из-за несоответствия ожиданий и результатов большая часть населения страны оказалась деморализована и неспособна эффективно участвовать в конфликте.

Ранее политику властей Украины раскритиковал депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По словам парламентария, в стране установилась диктатура.