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15:56, 28 марта 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ объяснил причины тяжелого положения Украины

Генерал ВСУ Кривонос: положение Украины — результат ее информационной политики

Фото: Reuters

Тяжелое положение Украины — результат деструктивной информационной политики ее властей. Так проблемы страны объяснил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

«То, что имеет сейчас Украина, — это результат той мощной информационной политики, когда (...) нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили и воюем вообще против какого-то недогосударства», — передается в публикации объяснение причин военным.

Он пояснил, что из-за несоответствия ожиданий и результатов большая часть населения страны оказалась деморализована и неспособна эффективно участвовать в конфликте.

Ранее политику властей Украины раскритиковал депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По словам парламентария, в стране установилась диктатура.

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      Глеб Палехов
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