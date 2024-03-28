В Госдуме опровергли планы возложить охрану всех торговых центров на Росгвардию

Хинштейн: у Росгвардии нет планов монополизировать охрану торговых центров

У Росгвардии нет планов монополизировать охрану торговых центров, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он назвал появившуюся информацию очередной попыткой «наброса» на ведомство в связи с трагедией в «Крокусе». «Нет никаких оснований говорить о таких планах Росгвардии», — отметил парламентарий и указал, что это «невозможно даже чисто физически» за счет сил ведомственного ФГУП «Охрана».

Хинштейн привел данные, что для обеспечения охраны всех торговых центров в стране нужно не менее 200 тысяч вооруженных табельным оружием росгвардейцев, что в 2,5 раза превышает нынешнюю численность ФГУП «Охрана», которая составляет 80 тысяч сотрудников. Для подготовки и оснащения такой армии, тем более на фоне проведения специальной военной операции, нужны титанические усилия, заключил он.

Вместе с тем депутат считает необходимым усилить государственный контроль за безопасностью торговых центров и других объектов массового пребывания людей, ужесточив регулирование деятельности частных охранных структур. В числе таких мер он называет обязанность иметь вооруженную охрану на объектах повышенной антитеррористической защищенности.

В Госдуме учтут «работу над ошибками» после трагедии в «Крокус Сити Холле» и внесут соответствующие поправки в законопроект.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.