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12:08, 28 марта 2024Силовые структуры

Напавшие на «Крокус» террористы находились под воздействием психотропных веществ

Экспертиза выявила психотропные вещества в крови у напавших на «Крокус»

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Четверо напавших на «Крокус Сити Холл» были под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, экспертиза выявила в анализах крови террористов психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности и отключает страх.

Кроме того, следственные органы установили, что перед нападением четверо фигурантов 7, 10 и 14 марта посещали «Крокус Сити Холл», готовясь к теракту. Также они попали в объектив камеры видеонаблюдения на АЗС 21 марта, когда заправляли автомобиль Renault белого цвета, на котором приехали к концертному залу и скрылись после совершения нападения.

Ранее 28 марта сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли арсенал на трассе М-3 «Украина» — по пути следования террористов. Утром 27 марта при обследовании территории на 338-м километре в сторону Брянска силовики наткнулись на шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25Г, а также взрыватель М-6. Они лежали в придорожной полосе на расстоянии четырех метров от трассы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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      Любовь Ширижик
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