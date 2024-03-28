Шесть гранатометных выстрелов нашли по пути следования террористов из «Крокуса»

Силовики нашли арсенал по пути следования террористов из «Крокуса» на трассе М-3

Сотрудники правоохранительных органов нашли арсенал по пути следования террористов после нападения на «Крокус Сити Холл» на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщает Baza.

По данным издания, утром 27 марта при обследовании территории на 338-м километре в сторону Брянска силовики наткнулись на шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25Г, а также взрыватель М-6. Они лежали в придорожной полосе на расстоянии четырех метров от трассы.

Периметр был оцеплен до приезда взрывотехников. Они после осмотра решили подорвать боеприпасы на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку с целью установить принадлежность арсенала. Данных о том, что боеприпасы могли сбросить напавшие на концертный зал, пока нет.

Четырех фигурантов дела о теракте задержали в автомобиле Renault белого цвета на 359-м километре М-3, когда они ехали в сторону Украины. На границе, по данным ФСБ, им было подготовлено «окно» для побега из России. В настоящее время арестованы восемь человек по этому делу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.