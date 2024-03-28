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14:29, 28 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 680 человек в зоне СВО за сутки

Фото: Alex Babenko / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 680 человек. Это следует из данных, раскрытых официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Наибольшие потери противника — свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей — зафиксированы на донецком направлении. На южно-донецком направлении в ходе действий российской группировки войск «Восток» ВСУ потеряли до 145 бойцов и семь автомобилей.

Кроме того, по данным Минобороны, российские войска уничтожили или ранили до 95 украинских военных на авдеевском направлении, а также успешно поразили три танка, включая американский Abrams, две гаубицы М777 производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей и два орудия Д-30. На херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 солдат, две гаубицы Д-30, артиллерийскую установку «Гвоздика», четыре автомобиля и три боевые бронемашины, включая бронетранспортер М113 производства США. Помимо этого, Украина лишилась до 30 человек, танка, трех машин пехоты, четырех автомобилей и артиллерийской установки «Гвоздика» на купянском направлении.

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      Сергей Истомин
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