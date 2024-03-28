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21:01, 28 марта 2024Из жизни

Мужчина проехал 800 километров в поисках жертвы в попытке снять с себя проклятие

Мужчина из Британии ударил незнакомца ножом в грудь в попытке снять проклятие

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мужчина из Британии отправился на другой конец страны в поисках будущей жертвы, потому что надеялся снять с себя проклятие. Об этом пишет Daily Mirror.

45-летний Джеймс О'Коннор выехал из Данди, Шотландия, 26 февраля, потому что, как он объяснил позже, некие голоса сообщили ему, что «нужно посредством ножа освободить другого человека и тем самым освободить себя, и такой человек найдется в Гластонбери». Когда О'Коннор прибыл в этот город, голоса указали ему на дом незнакомца. Мужчина зашел внутрь и девять раз ударил живущего там 89-летнего Фредерика Берджа ножом в грудь. Пенсионер не выжил после полученных травм.

Мужчину задержали, при общении с психиатрами он также сообщил, что проехал 800 километров до дома Берджа, потому что его убийство было попыткой «освободиться от проклятия».

При этом О'Коннор ранее был судим 16 раз за 30 преступлений, включая хранение наркотиков, агрессивное поведение и нападение на человека. Он с юности страдал от психиатрических проблем, в том числе от слуховых и зрительных галлюцинаций. Во время содержания под стражей в полиции были опасения по поводу его психического состояния. Обвиняемый был «озабочен Богом и духовными материями», разговаривал сам с собой и бессвязно бормотал. В итоге О'Коннору диагностировали шизофрению как преобладающее психическое расстройство, которое влияет на его способность выносить рациональные суждения и осуществлять самоконтроль.

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Мужчина признал себя виновным и в силу ограниченной ответственности был приговорен к бессрочному помещению в психиатрическую больницу Бродмур в Беркшире.

Ранее сообщалось, что в США арестовали пастора из штата Калифорния, который заплатил киллеру за устранение бойфренда дочери. Мужчина получил несколько ранений, но сумел самостоятельно добраться до больницы.

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      Антонина Черташ
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