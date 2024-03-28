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02:35, 28 марта 2024Интернет и СМИ

На Западе обеспокоились судьбой Харькова

Express: Харьков погрузился во мрак после атак РФ по стратегическим объектам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ракетные атаки на стратегическую инфраструктуру Украины обеспокоили Запад. Так, в результате очередных ударов ВС России Харьков погрузился во мрак, пишет французская газета Express.

«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму, когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились на объекты энергетической инфраструктуры», — подчеркивается в статье.

По данным местных чиновников, в одну из последних атак российская сторона нанесла удары двадцатью ракетами по ключевым целям инфраструктуры города, она оказалась одной из сильнейших с начала спецоперации (СВО).

В ночь на 28 марта в Харькове произошло два взрыва. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00:26 звучит воздушная тревога.

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      Александра Синицына
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