На Западе обеспокоились судьбой Харькова

Express: Харьков погрузился во мрак после атак РФ по стратегическим объектам

Ракетные атаки на стратегическую инфраструктуру Украины обеспокоили Запад. Так, в результате очередных ударов ВС России Харьков погрузился во мрак, пишет французская газета Express.

«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму, когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились на объекты энергетической инфраструктуры», — подчеркивается в статье.

По данным местных чиновников, в одну из последних атак российская сторона нанесла удары двадцатью ракетами по ключевым целям инфраструктуры города, она оказалась одной из сильнейших с начала спецоперации (СВО).

В ночь на 28 марта в Харькове произошло два взрыва. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00:26 звучит воздушная тревога.