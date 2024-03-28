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16:53, 28 марта 2024Мир

Названа страна-лидер по поддержке восстановления Украины

Bloomberg: усилия Дании по восстановлению Украины могут вдохновить другие страны
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Дания — лидер в обеспечении коммерческой поддержки восстановления Украины, а ее усилия могут вдохновить на это другие страны. Об этом заявили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен в совместной статье для Bloomberg.

Как отмечает издание, Украина должна быть психологически и институционально реконструирована, чтобы стать самодостаточным государством и членом Европейского союза. Однако для достижения этой цели необходимы не только общественные пожертвования, но и частные инвестиции.

«Дания была лидером в обеспечении коммерческой поддержки Украины. Правительство Дании добилось этого через Датско-украинский фонд, предоставив широкий спектр инструментов коммерческого финансирования и снизив риски для компаний, инвестирующих и торгующих с украинскими партнерами», — говорится в публикации.

Уточняется, что усилия Дании по восстановлению Николаевской области на севере Черного моря служат особенно вдохновляющим примером. «Мы надеемся, что успех Дании вдохновит еще больше стран и частных компаний последовать этому примеру», — отмечает издание.

Тем не менее государственное финансирование имеет решающее значение для привлечения частных инвесторов. В настоящее время более 100 датских компаний ведут коммерческую деятельность с Украиной и настроены на долгосрочное сотрудничество.

Ранее министр обороны Дании Лунд Поульсен заявил, что Украина может не получить все имеющиеся у страны американские истребители F-16. По его словам, самолеты могут продать Аргентине.

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      Виктория Кондратьева
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