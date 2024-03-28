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13:47, 28 марта 2024Среда обитания

Американские военные приняли меры после случайного отравления питьевой воды

NBC: в США очистили резервуары с топливом, случайно попавшим в питьевую воду

Фото: David M. Parrott / Reuters

Американские военные очистили резервуары с топливом, случайно попавшим в питьевую воду на военной базе в Перл-Харборе. Об этом сообщает телеканал NBC.

К осушению топливных трубопроводов в хранилище «Ред-Хилл» военнослужащие приступили в октябре 2022 года. В баках к началу работ оставалось около 104 миллионов галлонов нефти. После завершения процедуры объект времен Второй Мировой войны планируется закрыть. В течение всего процесса удаления горючего оставался риск повторного разлива топлива.

Резервуары залегают над водоносным слоем земли, который обеспечивает водой 400 тысяч жителей Гонолулу. Впереди предстоят долгосрочные работы по восстановлению окружающей среды, отмечает вице-адмирал Джон Уэйд, командующий Объединенной оперативной группой «Ред-Хилл».

В 2021 году в результате ошибочных действий военных тысячи галлонов нефти просочились в систему водоснабжения базы Перл-Харбор. Об отравлении заявило около шести тысяч человек: местные жители страдали от тошноты, головных болей и сыпи. В ходе следствия трем офицерам, уже вышедшим в отставку, был объявлен выговор. Ни один служащий базы не был уволен.

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      Виктория Клабукова
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