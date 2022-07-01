Воду на американской базе Перл-Харбор отравили топливом

Irish Examiner: 6 тыс. человек пострадали из-за попадания топлива в воду Перл-Харбор в США

В систему водоснабжения водопровода американской военно-морской базы Перл-Харбор на Гавайях попало топливо, в результате чего вода оказалась отравленной, пишет Irish Examiner.

В ходе расследования выяснилось, что топливо попало в воду из резервуара нефтяной базы времен Второй мировой войны Ред-Хилл, которая расположена над базой. В результате инцидента пострадали около шести тысяч человек, которые страдали от тошноты, головных болей и других симптомов.

Причиной аварии стала цепь событий, в начале которой стоит ошибка оператора при перекачке топлива между баками, которая привела к разрыву трубы и разливу 80 тысяч литров горючего. Большая часть этого топлива пролилась на линию пожаротушения, где оставалась на протяжении шести месяцев, после чего линия провисла.

После этого в пожарный трубопровод врезалась тележка, что привело к утечке 75,7 тысячи литров топлива. Устранявшая последствия аварии команда не смогла оперативно его собрать, так как у нее не было соответствующего оборудования. В результате около 19 тысяч литров горючего оказались несобранными и на протяжении нескольких дней просачивались в колодец, из которого осуществлялся водозабор для системы водоснабжения базы.

Устранявшие аварию сотрудники были уверены, что топливо еще находится в трубах, поэтому не доложили об инциденте руководству. В связи с этим о заражении воды стало известно только после появления первых отравившихся. Когда люди стали массово заболевать, их переселили с базы в гостиницы за ее пределами, таким образом около четырех тысяч семей военных лишились жилья.

В настоящее время власти города просят жителей экономить воду, а военное руководство проверяет состояние 48 хранилищ топлива на американских базах по всему миру, чтобы не допустить подобных аварий. В отношении офицеров и гражданского персонала Перл-Харбора и нефтебазы Ред-Хилл возбуждены дисциплинарные дела.

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