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12:57, 28 марта 2024Культура

Раскрыта предварительная причина смерти актера из сериала «Молодежка»

Актер сериала «Молодежка» Юрий Ваксман мог умереть из-за сердечного приступа
Юрий Ваксман

Юрий Ваксман . Кадр: Русский Шеф / YouTube

Актер и продюсер, заслуженный работник культуры России Юрий Ваксман умер из-за проблем с сердцем. Предварительную причину смерти назвала газета MK.RU.

По информации издания, причиной смерти актера мог стать сердечный приступ.

О смерти Юрия Ваксмана стало известно 28 марта. Артист ушел из жизни в 62 года.

Юрий Ваксман известен по многочисленным ролям (более 100) в российских фильмах и сериалах. Он сыграл Николая Шульмана в сериале «Молодежка», Кондакова в фильме «Ночные стражи» и Малыгу в фильме «Молодой волкодав».

Кроме того, Ваксман является сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».

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      Варвара Кошечкина
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