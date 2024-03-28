Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:21, 28 марта 2024Культура

Умер актер сериала «Молодежка»

Актер сериала «Молодежка» Юрий Ваксман ушел из жизни в 62 года

Фото: vk.com / Ярославский ТЮЗ

Актер и продюсер, заслуженный работник культуры РФ Юрий Ваксман ушел из жизни в 62 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) в соцсети «ВКонтакте».

«Практически с открытия ТЮЗа и до 1992 года Юрий Михайлович служил в нашем театре. Большая утрата для Ярославля», — говорится в сообщении театра.

Юрий Ваксман известен по многочисленным ролям (более 100) в российских фильмах и сериалах. Он сыграл Николая Шульмана в сериале «Молодежка», Кондакова в фильме «Ночные стражи» и Малыгу в фильме «Молодой волкодав».

Кроме того, Ваксман является сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».

Ранее сообщалось о смерти актера из фильма «Бегущий по лезвию» Майкла Эммета Уолша. Он скончался на 89-м году жизни от остановки сердца, не дожив всего несколько дней до своего дня рождения.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я как мать за них болею». Родственница одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о произошедшем

      80-летняя миллионерша лишила родню наследства и завещала все сиделке

      В ЛНР заявили о переброске личных резервов командования ВСУ под Часов Яр

      Южная Корея ввела санкции против российской компании за сделки с КНДР

      Один поступок жениха заставил девушку уйти со свадьбы

      Глава UFC назвал единственный недостаток Макгрегора

      Российский военный купил поддельные водительские права и получил штраф

      Песчаная буря из Китая и Монголии накрыла российский регион

      США выдали России обвиняемого в похищении и истязании собственной дочери

      В МЧС сочли преждевременными оценки работы систем защиты от пожара в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше