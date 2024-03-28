В Днепропетровске открыли второй центр рекрутинга в ряды ВСУ

В Днепропетровске из-за спроса открыли второй за месяц центр рекрутинга в ВСУ

Второй за месяц центр рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) открылся в Днепропетровске. Об этом сообщило Минобороны страны в Telegram-канале.

Ведомство объяснило это высоким спросом со стороны украинцев. «Открытие в городе второго центра за две недели обусловлено большим спросом со стороны населения», — подчеркнули в министерстве.

В феврале военное ведомство рассказало об открытии первого центра рекрутинга в ряды ВСУ во Львове. Как считают специалисты, пилотный проект должен был стать инструментом эффективного набора военнослужащих в армию.

При этом глава львовского центра рекрутинга Галина Псикорская заявила, что все жители Украины окажутся в ВСУ. Она отметила, что конфликт с Россией не закончится в ближайшее время, из-за чего украинцы должны понимать: они все будут задействованы в армии страны.