Всем жителям Украины предрекли службу в ВСУ

Глава львовского центра рекрутинга Псикорская: все жители Украины окажутся в ВСУ

Всем жителям Украины так или иначе предрекли службу в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявила глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская.

Она отметила, что конфликт с Россией не закончился в ближайшее время, из-за чего украинцы должны понимать, что они все будут задействованы в армии страны.

Издание уточняет, что Псикорская возглавляет центр рекрутинга нового поколения. Его открыли в городе Львов недавно. Вскоре по всей стране начнут работу около 27 подобных организаций.

Ранее сообщалось, что в некоторых населенных пунктах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста. Оставшиеся украинцы скрываются от мобилизации и боятся, что их в любую минуту могут призвать.