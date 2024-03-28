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13:29, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанном с налогами мошенничестве

В ЦБ предупредили, что мошенники обманывают людей с помощью налоговых деклараций

Фото: Unsplash

В Центральном банке (ЦБ) России предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с подачей налоговых деклараций. Об этом сообщается на сайте банка.

«Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить [налоговую] декларацию по специальной ссылке», — объяснили в банке. Отмечается, что при переходе на указанные адреса пользователей просят ввести данные о банковской карте и личную информацию.

Получив реквизиты карты, злоумышленник может завладеть денежными средствами жертвы. Полученные им личные данные также могут использоваться мошенниками для новых случаев обмана.

В Центробанке призвали россиян быть бдительными и не реагировать на подобные просьбы. «Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн», — отметили в ЦБ.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники пытаются украсть номер мобильного телефона, чтобы получить доступ к онлайн-банку. Для этого злоумышленники стремятся завладеть цифровой SIM‑картой жертвы.

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      Мария Большакова
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