Россиян предупредили о связанном с налогами мошенничестве

В ЦБ предупредили, что мошенники обманывают людей с помощью налоговых деклараций

В Центральном банке (ЦБ) России предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с подачей налоговых деклараций. Об этом сообщается на сайте банка.

«Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить [налоговую] декларацию по специальной ссылке», — объяснили в банке. Отмечается, что при переходе на указанные адреса пользователей просят ввести данные о банковской карте и личную информацию.

Получив реквизиты карты, злоумышленник может завладеть денежными средствами жертвы. Полученные им личные данные также могут использоваться мошенниками для новых случаев обмана.

В Центробанке призвали россиян быть бдительными и не реагировать на подобные просьбы. «Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн», — отметили в ЦБ.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники пытаются украсть номер мобильного телефона, чтобы получить доступ к онлайн-банку. Для этого злоумышленники стремятся завладеть цифровой SIM‑картой жертвы.