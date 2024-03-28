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17:43, 28 марта 2024Ценности

Россиянкам посоветовали носить весной одежду из латекса

Стилистка Виктория Чураева посоветовала россиянкам носить весной вещи из латекса

Фото: MarcinK3333 / Shutterstock / Fotdom

Стилистка Виктория Чураева, также известная в соцсетях под псевдонимом Salavat Kypere, назвала россиянкам модную одежду на весну 2024 года. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Эксперт посоветовала девушкам носить в текущем сезоне кожаные и виниловые плащи, а также вещи из латекса. Кроме того, она включила в список трендовых наряды красного цвета. «Еще маски — для самых смелых», — добавила специалистка.

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Стилистка сопроводила публикацию снимками моделей в указанных предметах гардероба, в том числе фото американской манекенщицы и бизнесвумен Кайли Дженнер. На нем знаменитость позирует в латексном платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее фигуру.

Ранее стилист Владислав Лисовец призвал мужчин отказаться от коротких стрижек как у заключенных.

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      Алина Гостева
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