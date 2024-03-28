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11:37, 28 марта 2024Наука и техника

Российские военные заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе

RT: российские военные заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Российские военнослужащие в Луганской народной республике (ЛНР) заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе, изготовленное кустарным способом из фанеры и пенопласта. Кадры с необычным беспилотником в своем Telegram-канале опубликовал российский телеканал RT.

Беспилотник использовался для ударов по Белгороду и близлежащим нефтеперерабатывающим заводам. Для навигации аппарат использовал американский датчик GPS. В качестве поражающих элементов беспилотник переносил пластит.

Как рассказал военкору RT Владу Андрице командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, ранее такие беспилотники не сбивались. По словам командира, аппарат отличает большая дальность полета, большой размах крыльев (2,5 метра) и дешевизна изготовления.

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Необычный беспилотник планируют передать специалистам на изучение.

Ранее ТАСС со ссылкой на ролик Минобороны России сообщил, что российские инженеры в зоне специальной военной операции могут перепрошивать трофейные украинские FPV-дроны.

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      Иван Потапов
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