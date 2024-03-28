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09:45, 28 марта 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

В Абакане военного приговорили к шести годам колонии за уклонение от службы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Данилу Струнова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 14 августа 2023 года Струнов не вернулся на службу в установленное время. Он явился в военный следственный отдел лишь 11 декабря.

Отмечается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в силу.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей военнослужащего Артура Жданова за использование поддельных водительских прав.

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      Екатерина Кашурникова
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