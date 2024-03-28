Сексолог назвала четыре тревожных признака скрытых проблем в отношениях

Изменения в интимной жизни и чувство одиночества рядом с партнером являются признаками скрытых проблем в отношениях, считает сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева. О других тревожных звонках, свидетельствующих о сложностях в паре, она рассказала «Ленте.ру».

Мурзагалиева заявила, что на начавшийся кризис в отношениях могут указывать изменения в том, как партнеры общаются. Если супруги перестают откровенно обсуждать свои мысли, чувства, взаимные ожидания и страхи, это может привести к нарастанию недопонимания и недовольства по отношению друг к другу. Также, по словам сексолога, проблемы могут возникнуть из-за того, что партнеры изначально не договорились о важных вопросах и не вели здоровую коммуникацию.

«Большинство людей боятся встретиться с отказом, поэтому предпочитают не озвучивать свои желания. Еще страшнее потерять партнера, если сказать, что что-то не нравится, поэтому обсуждение ценностей в отношениях и друг друга необходимо начинать сразу», — объяснила Мурзагалиева.

Еще одним тревожным сигналом собеседница «Ленты.ру» назвала постоянное чувство одиночества, возникающее рядом с партнером.

К сожалению, если кто-то из партнеров почувствовал себя одиноким уже после создания семьи, стоит снять розовые очки и понять, что изначально мысль, будто со вступлением в брак одиночество уйдет, была иллюзией. Партнер не виноват, он не должен «лечить» чужие негативные эмоции Алина Мурзагалиева сексолог

Также Мурзагалиева отметила, что о проблемах в браке может свидетельствовать резкое изменение в интимной жизни пары — полное прекращение интимных отношений или снижение интереса к ним. Секс должен доставлять удовольствие обоим партнерам, если же один из них терпит и не испытывает наслаждения, в будущем пара встретится с уже почти нерешаемой проблемой, добавила она.

Проблемы в постели приводят к изменам, а не к решению вопросов. Вызвать их может отсутствие разнообразия в сексе и отсутствие желания не «для долга» Алина Мурзагалиева сексолог

Наконец, последним признаком проблем Мурзагалиева назвала частые конфликты. Если партнеры регулярно ссорятся и ведут себя агрессивно, это говорит о том, что они не умеют или не хотят высказать свои истинные чувства и желания любимому человеку, считает специалистка.

Ранее мужчины и женщины обсудили самые возмутительные поступки бывших партнеров. Так, один из участников дискуссии вспомнил, что ему пришлось расстаться с девушкой, потому что она потребовала избавиться от кота.