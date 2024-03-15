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05:03, 15 марта 2024Забота о себе

Закончившие отношения люди обсудили роковые ошибки бывших партнеров

Фото: Unsplash

Мужчины и женщины, расставшиеся с партнерами из-за роковых ошибок последних, рассказали о своем опыте. Самые возмутительные поступки бывших они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна пользовательница вспомнила, что закончила отношения с экс-партнером после того, как тот нагрубил ей в ресторане. Женщина рассказывала возлюбленному, чем занималась за пару дней до встречи с ним, а мужчина внезапно оборвал ее и предположил, что она спала весь день и ничего не делала.

Сказал это без причин, просто чтобы задеть. Не то чтобы это было важно, но у меня была кредитная карта, машина, оформлена ипотека дома на мое имя, я платила по всем счетам. Он не стал вписываться в ипотеку, потому что не хотел ответственности. Он был очень ненадежным и проявил это, самоутвердившись за мой счет, как только представился шанс. Я бросила его прямо в ресторане

thegirlfromcrпользовательница Reddit

Мужчина, встречавшийся с партнершей около года, расстался с ней в день, когда они решили съехаться. Произошло это из-за кота.

Она заявила, что я должен избавиться от кота. Я заявил, что этого не будет. Она предложила выбрать между ней и котом, и я попрощался с ней навсегда

Emergency_Brief_9280пользователь Reddit
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Одна из женщин рассказала, что бывший партнер не защитил ее перед своей агрессивной матерью.

Его мать дала мне пощечину и сломала очки. А он стоял и смеялся, сказал, что я это заслужила. Все потому, что, по ее правилам, я не загрузила чертову посудомойку

foxylady315пользовательница Reddit

Ранее мужчины, которые заводили романы с эксцентричными женщинами, рассказали о своем опыте. Один из них поведал о женщине, с которой прожил год и сперва был в нее очень влюблен. Однако позже она показала свой трудный характер — напала на избранника с бритвой.

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      Александра Лисица
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