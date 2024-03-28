Стало известно о ракетном ударе ВСУ по ДНР

Представительство ДНР сообщило о ракетном ударе ВСУ по республике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что после полуночи был зафиксирован обстрел со стороны населенного пункта Константиновка в сторону Углегорска. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО.

Ранее сообщалось, что российские военные в ДНР уничтожили многоцелевой наземный дрон ВСУ. Объект был замечен в районе Северска.