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09:43, 28 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе ВСУ по ДНР

Представительство ДНР сообщило о ракетном ударе ВСУ по республике

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что после полуночи был зафиксирован обстрел со стороны населенного пункта Константиновка в сторону Углегорска. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО.

Ранее сообщалось, что российские военные в ДНР уничтожили многоцелевой наземный дрон ВСУ. Объект был замечен в районе Северска.

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      Алевтина Запольская
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