В ДНР военные уничтожили украинский наземный дрон

Марочко: военные ВС России уничтожили наземный дрон ВСУ рядом с Северском в ДНР

Российские военные уничтожили наземный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Северском, в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Одно из сводных подразделений, где многие воюют еще с 2014 года в составе 4-й бригады НМ ЛНР, уничтожило в районе Северска украинский наземный многоцелевой дрон», — рассказал он.

По его словам, с помощью беспилотника украинские военные минировали местность, а также искали скрытые позиции и огневые точки Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что Киев пытается наладить массовое использование наземных беспилотников украинскими войсками, однако при этом сталкивается с рядом проблем. В частности, наземным беспилотникам приходится сталкиваться с куда большим количеством препятствий, чем их воздушным и водным аналогам, что делает их использование более затруднительным.