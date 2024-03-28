Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:31, 28 марта 2024Мир

Раскрыто отношение французов к террористической угрозе

Опрос CSA для JDD: граждане Франции очень обеспокоены угрозой терактов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Граждане Франции очень обеспокоены угрозой террористических актов в стране. На это указывают результаты опроса, опубликованные изданием Journal de Dimanche (JDD).

По результатам опроса института социальных исследований CSA, респонденты в среднем оценили свой страх перед угрозой терактов на 7 баллов из 10.

Издание отметило, что опрошенные женщины в целом продемонстрировали более высокий уровень беспокойства, чем мужчины, со средним баллом 7,3 против 6,7.

Ответы опрошенных граждан также варьировались в зависимости от их возраста. Согласно результатам исследования, молодые респонденты, особенно в возрастной категории до 35 лет, в наибольшей степени оказались подвержены тревоге в связи с террористической угрозой — их показатель в среднем составил 7 баллов.

Была также выявлена закономерность между политическими взглядами респондентов и их обеспокоенностью террористической угрозой. Согласно опросу, граждане, придерживающиеся левых взглядов, подвержены тревоге меньше, чем сторонники правых движений. Самый высокий средний показатель был выявлен у сторонников партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.

26 марта парламент Франции начал свое заседание с минуты молчания в память о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Все заточено на подготовку к потенциальному столкновению». Россия указала на признаки подготовки НАТО к войне

      Военный рассказал о действиях ВСУ в районе Работино

      Найден простой способ сохранить свежесть бананов на две недели

      МИД Швеции признал разрешение на вербовку в ВСУ посольством Украины

      Российские военные заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе

      Журова усомнилась в участии россиян в Олимпийских играх-2024

      Жителей Севастополя предупредили о звуках стрельбы

      Раскрыто отношение французов к террористической угрозе

      Крупнейшая экономика Европы столкнулась с еще одной проблемой

      Россия увеличила закупку бензина в Белоруссии в пять раз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше