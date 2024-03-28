Раскрыто отношение французов к террористической угрозе

Опрос CSA для JDD: граждане Франции очень обеспокоены угрозой терактов

Граждане Франции очень обеспокоены угрозой террористических актов в стране. На это указывают результаты опроса, опубликованные изданием Journal de Dimanche (JDD).

По результатам опроса института социальных исследований CSA, респонденты в среднем оценили свой страх перед угрозой терактов на 7 баллов из 10.

Издание отметило, что опрошенные женщины в целом продемонстрировали более высокий уровень беспокойства, чем мужчины, со средним баллом 7,3 против 6,7.

Ответы опрошенных граждан также варьировались в зависимости от их возраста. Согласно результатам исследования, молодые респонденты, особенно в возрастной категории до 35 лет, в наибольшей степени оказались подвержены тревоге в связи с террористической угрозой — их показатель в среднем составил 7 баллов.

Была также выявлена закономерность между политическими взглядами респондентов и их обеспокоенностью террористической угрозой. Согласно опросу, граждане, придерживающиеся левых взглядов, подвержены тревоге меньше, чем сторонники правых движений. Самый высокий средний показатель был выявлен у сторонников партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.

26 марта парламент Франции начал свое заседание с минуты молчания в память о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».