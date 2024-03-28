Стоимость жилья в России предложили увеличить

Минстрой предложил увеличить стоимость жилья в большинстве регионов

В большинстве регионов России предложили немного увеличить цены на жилье. Новую официальную стоимость квадратного метра на второй квартал 2024 года утвердил Минстрой.

Заметнее всего цены подняли для Республики Алтай (с 114 до 131 тысячи рублей за «квадрат») и Еврейской АО (с 84 до 100 тысяч рублей). В Тульской области, Севастополе, Ямало-Ненецком АО, Тыве, и Якутии цены немного снизились, а в Санкт-Петербурге не изменились.

Максимальные показатели ведомство установило для Москвы (175 тысяч рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурга (165 тысяч рублей) и Приморского края (160 тысяч рублей). А минимальный — в Кабардино-Балкарии (46,16 тысячи рублей).

Речь идет о показателях средней рыночной стоимости квадратного метра — они нужны, чтобы рассчитать размер социальных выплат россиянам на приобретение или строительства жилья на деньги госбюджета. При вычислениях учитывают цены на первичном и вторичном рынках недвижимости. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе расчетную стоимость метра могут скорректировать в меньшую сторону, уточнили в Минстрое.