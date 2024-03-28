Талибан заявил об уходе баз боевиков ИГ из Афганистана

Талибан: ИГ перебазировало из Афганистана центры подготовки и вербовки боевиков

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена) перебазировало из Афганистана все свои центры по подготовке и вербовке боевиков. Об этом заявил глава политического офиса движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин, сообщает РИА Новости.

«На данный момент мы уничтожили ИГ на территории Афганистана. Раньше, во время [западной] оккупации, они присутствовали в восточной и северной частях Афганистана», — уточнил Шахин, отвечая на вопрос журналистов о причастности «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее Шахин заявил, что террористы из группировки «Вилаят Хорасан» скрываются в основном за пределами Афганистана, в том числе и в странах Азии. «Возможно, некоторые члены "Хорасана" и есть [в Афганистане], но вы же знаете, что "Хорасан" — это не только Афганистан, он также включает Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию... Сейчас они скрываются за пределами Афганистана, и вы знаете, что не все они являются гражданами Афганистана», — заявил он.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Четверо террористов вошли в здание перед выступлением музыкальной группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. После этого они подожгли концертный зал и скрылись на автомобиле, но позже были задержаны в Брянской области.

На следующий день после теракта о причастности заявила группировка «Вилаят Хорасан», являющаяся афганским крылом «Исламского государства».