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12:42, 28 марта 2024Экономика

Тинькофф-банк включили в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

Фото: Unsplash

Руководство Центробанка (ЦБ) включило Тинькофф-банк в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

К ЦФА относятся признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав. Решение ЦБ о согласовании правил информационной системы АО «Тинькофф банк» по выпуску ЦФА приняли 28 марта, уточняется в сообщении регулятора.

Кроме того, банк включили «в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», говорится в пресс-релизе Центробанка.

Таким образом, Тинькофф-банк стал 11-м оператором информационных систем по выпуску ЦФА. До этого в перечне находились: блокчейн-платформа «Атомайз», Сбербанк, финтех-компания «Лайтхаус», Альфа-банк, ООО «Системы распределенного реестра», «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», СПБ биржа, «Блокчейн хаб» и НКО АО «НРД».

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      Анатолий Акулов
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