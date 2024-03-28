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13:49, 28 марта 2024Мир

В Британии назвали причины перехвата Россией инициативы на фронте

FT: РФ перехватила инициативу из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия смогла перехватить инициативу на фронте благодаря провалу украинского контрнаступления летом 2023 года, а также снарядному голоду и дефициту живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

«Эта неудача наряду с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, а также отсутствием многоуровневых оборонительных линий теперь позволила армии [РФ] завладеть инициативой», — указывает издание.

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FT отмечает, что России удалось значительно истощить резервы ВСУ в ходе длительных боев за Артемовск (украинское название города — Бахмут) перед летним контрнаступлением, что и стало причиной его провала.

По данным газеты, Украина намерена создать линию обороны наподобие возведенной Россией для отражения наступающей украинской армии.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что положение ВСУ на фронте может привести к тому, что Киев захочет возобновить переговоры с Москвой.

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      Виктория Кондратьева
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