Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 28 марта 2024Мир

В Мьянме военная хунта заживо сожгла двух мужчин

CNN: правящая военная хунта Мьянмы казнила двух мужчин путем сожжения

Фото: Myo Myo / Globallookpress.com

В Мьянме двое мужчин были казнены путем сожжения представителями хунты, правящей в стране после военного переворота 2021 года. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает CNN, получившее видеозапись казни.

20-летний Тар Хтаунг и 21-летний Фо Тэй состояли в повстанческом движении «Народные силы обороны». 7 ноября они были схвачены представителями хунты во время ожесточенного боя. Изданию удалось изучить кадры казни и установить, что она произошла в тот же день недалеко от места боя.

Согласно видеозаписи, молодые люди просили представителей хунты о пощаде, однако были привязаны к дереву и сожжены заживо.

Один из представителей гражданского сопротивления, Йау Лей, в беседе с изданием сообщил, что видел, как Тар Хтаунг и Фо Тэй были схвачены и уведены членами хунты, и добавил, что в его группе сопротивления «не ожидали такого бесчеловечного убийства».

В конце января военное правительство Мьянмы продлило чрезвычайное положение в стране до июля в связи с намерением лидера хунты и верховного главнокомандующего страны Мин Аун Хлайна остаться у власти на четвертый год после государственного переворота.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского заявили о тупике на передовой. Как Украина пытается выйти из него?

      Избиение подростками прохожих в российском городе попало на видео

      В России рекордно выросло производство популярного лакомства

      Клуб Овечкина останется в Вашингтоне

      Россиянина с инсультом лишили прав после отказа проходить медосвидетельствование

      Японский лунный модуль SLIM вышел на связь после месячного молчания

      МИД Ирана засомневался в эффективности ООН из-за ситуации в секторе Газа

      В Мьянме военная хунта заживо сожгла двух мужчин

      Российские рыбаки застряли на оторвавшейся в море льдине

      На Украине признали опоздание со строительством линий обороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше