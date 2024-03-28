В Мьянме военная хунта заживо сожгла двух мужчин

CNN: правящая военная хунта Мьянмы казнила двух мужчин путем сожжения

В Мьянме двое мужчин были казнены путем сожжения представителями хунты, правящей в стране после военного переворота 2021 года. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает CNN, получившее видеозапись казни.

20-летний Тар Хтаунг и 21-летний Фо Тэй состояли в повстанческом движении «Народные силы обороны». 7 ноября они были схвачены представителями хунты во время ожесточенного боя. Изданию удалось изучить кадры казни и установить, что она произошла в тот же день недалеко от места боя.

Согласно видеозаписи, молодые люди просили представителей хунты о пощаде, однако были привязаны к дереву и сожжены заживо.

Один из представителей гражданского сопротивления, Йау Лей, в беседе с изданием сообщил, что видел, как Тар Хтаунг и Фо Тэй были схвачены и уведены членами хунты, и добавил, что в его группе сопротивления «не ожидали такого бесчеловечного убийства».

В конце января военное правительство Мьянмы продлило чрезвычайное положение в стране до июля в связи с намерением лидера хунты и верховного главнокомандующего страны Мин Аун Хлайна остаться у власти на четвертый год после государственного переворота.