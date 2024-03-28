В России изменятся правила получения водительских прав

В России 1 апреля начнут требовать СНИЛС для получения водительских прав

В России с 1 апреля изменятся правила получения водительских прав. Для их получения начнут требовать СНИЛС, следует из постановления правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ будет необходимо предъявить при сдачи экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) и получения водительского удостоверения. Помимо СНИЛС, будущим водителям нужно иметь при себе номер индивидуального лицевого счета. Это не касается сотрудников дипломатических представительств и других схожих категорий кандидатов в водители.

ГИБДД будет самостоятельно запрашивать данные в случае отсутствия СНИЛС. Из постановления кабмина также следует, что человек должен предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык документа, удостоверяющего его личность. В случае, если экзамен на права сдает несовершеннолетний, ему нужно иметь при себе письменное согласие одного из законных представителей.

В России 2 марта вступил в силу закон, который позволяет водителям оформлять договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на срок от одного дня до трех месяцев. До этого оформлять договор ОСАГО можно было на год, а срок его действия не мог быть менее трех месяцев