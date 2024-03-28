В России создали необычные чипсы из оленьего мха

В Пермском крае создали необычные чипсы из оленьего мха

В Пермском крае открыли необычное производство — там делают чипсы из оленьего мха. Об этом сообщает местная газета «Текст».

В числе основных ингредиентов — ягель и лесные ягоды. В информационном центре «Басöк Парма» заявили, что первые упаковки чипсов уже можно приобрести в местном магазине.

В организации также рассказали про рецептуру: сначала мох вымачивается несколько дней, а потом его вываривают в ягодном сиропе местных ягод. В частности, в производстве использовали смородину и чернику. Позднее, когда все готово, мох идет на сушку — тогда же он и становится похожим на обычные чипсы.

В дальнейшем уникальное производство хотят усовершенствовать, расширяя ассоритемент таких чипсов.

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