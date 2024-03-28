Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:25, 28 марта 2024Моя страна

В России создали необычные чипсы из оленьего мха

В Пермском крае создали необычные чипсы из оленьего мха

Фото: Unsplash

В Пермском крае открыли необычное производство — там делают чипсы из оленьего мха. Об этом сообщает местная газета «Текст».

В числе основных ингредиентов — ягель и лесные ягоды. В информационном центре «Басöк Парма» заявили, что первые упаковки чипсов уже можно приобрести в местном магазине.

В организации также рассказали про рецептуру: сначала мох вымачивается несколько дней, а потом его вываривают в ягодном сиропе местных ягод. В частности, в производстве использовали смородину и чернику. Позднее, когда все готово, мох идет на сушку — тогда же он и становится похожим на обычные чипсы.

В дальнейшем уникальное производство хотят усовершенствовать, расширяя ассоритемент таких чипсов.

Ранее стало известно, что в Сибири появился ресторан Жерара Депардье. Актер открыл «Жерарню» в Новосибирске еще 22 марта. Заведение, находящееся в историческом особняке, имеет три зала и рассчитано на 100 посадочных мест. Интерьер одного из залов напоминает парижский ресторан.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      Один из популярных мифов о хлебе развеяли

      На Украину прибыла председатель национального собрания Франции

      Устроивший стрельбу на шиномонтаже россиянин стал фигурантом уголовного дела

      Путин оценил ситуацию по Украине в ходе разговора с президентом ЮАР

      При обстреле Курской области шесть домовладений получили повреждения

      В российском регионе предотвратили 12 терактов за год

      Подозреваемых в краже миллионов у озвучившей принцессу Жасмин актрисы задержали

      Один регион оказался в опасности из-за глобальной проблемы

      Стало известно о большом скоплении западной техники в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше