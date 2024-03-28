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13:13, 28 марта 2024Моя страна

В России заметили грустящего под дождем тигра

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с лежащим под дождем амурским тигром

Дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала видео с амурским тигром, обитающим в нацпарке. На кадрах большая кошка лежит под дождем.

«Иногда погрустить — это необходимость. Обычно большие кошки предпочитают укрываться от дождя и снега в пещерах. Но этот амурский тигр наслаждается моментом», — говорится в шутливом описании к видео.

Отмечается, что, вероятно, тигру на этом месте удобнее наблюдать за своей территорией.

В декабре 2023 года котенок самой знаменитой в мире тигрицы T 41F попал в объектив фотоловушки. Как рассказали в нацпарке, звездная мама T 41F стала известнейшей среди амурских тигров благодаря именитому фотографу-анималисту Сергею Горшкову.

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      Варвара Кошечкина
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