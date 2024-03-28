В США обвинили расизм в крушении моста в Балтиморе

Мэр Балтимора Скотт обвинил пропаганду расовой нетерпимости в обрушении моста

Мэр американского Балтимора Брэндон Скотт обвинил расизм в крушении моста в городе. Об этом пишет Newsweek.

Скотт прокомментировал обвинения представителей Республиканской партии в адрес демократов в чрезмерном увлечении темами инклюзивности и разнообразия вместо реальных проблем. При этом он не стал называть сроки восстановления разрушенного пролета моста.

«Вы очень хорошо знаете, что чернокожие мужчины, и особенно молодые чернокожие мужчины, были страшилкой», — заявил афроамериканский мэр Балтимора. По его словам, за высказываниями республиканцев об инклюзивности скрываются обвинения в адрес президента США Джо Байдена. Политик также добавил, что оппоненты вынуждены скрывать пропаганду расовой нетерпимости из-за собственных страхов.

Утром 26 марта в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки. После столкновения с мостом контейнеровоз загорелся, но остался на плаву, а несколько центральных пролетов стального моста упали в воду.