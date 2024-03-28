Во Франции рассказали о тактике Путина против ВСУ

Генерал Пеллистранди: ВС РФ заставляют ВСУ нести тяжелые потери, либо отступать

Наступление ВС России ставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед выбором — либо отступать, либо нести тяжелые потери в попытке удержать позиции. О такой тактике верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина рассказал французский генерал Жером Пеллистранди в беседе с изданием Depeche.

«Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением, которое в конечном счете означает территориальные уступки», — подчеркнул Пеллистранди.

Офицер выразил мнение, что Россия успешно использует слабости украинской армии, чтобы проводить наступление и отвоевывать новые позиции. «Путин в конечном итоге не дает украинцам восстановить оборону», — подытожил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте. «Необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой», — отметил Подоляк.