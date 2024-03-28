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16:43, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Информация о защищающих от мошенников фразах во «ВКонтакте» оказалась фейком

Во «ВКонтакте» опровергли сообщение о защите от мошенников при помощи ряда фраз

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Служба поддержки социальной сети «ВКонтакте» опровергла в беседе с «Лентой.ру» сообщение о защите от мошенников при помощи ряда фраз.

На платформе начала распространяться информация о том, что в связи с участившимися случаями мошенничества во «ВКонтакте» пользователям рекомендуется опубликовать на своей странице «уведомление приватности», которое якобы защищает от действий мошенников.

Администрация «ВКонтакте» опровергла информацию о том, что существуют фразы, публикация на личной странице которых защищает от действий мошенников. «Никакие фразы не помогут защититься от действий потенциальных мошенников, но в этом помогают бдительность и осторожность», — заявили в службе поддержки соцсети.

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В случае если злоумышленники клонируют профиль пользователя во «ВКонтакте», необходимо незамедлительно сообщить об этом в службу поддержки платформы.

Служба поддержки «ВКонтакте» опубликовала пошаговую инструкцию на случай создания мошенниками фейков пользователей. В ней указано, что, если кто-то использует чужие фото в профиле, копирует чужое имя или информацию и пытается выдать себя за другого человека, справа от фотографии профиля необходимо нажать на кнопку «Еще», затем — «Пожаловаться», и выбрать причину — «Клон моего профиля». Администрация «ВКонтакте» проверит ситуацию и примет необходимые меры.

Для удаления фото или видео пользователя, которое было использовано мошенником, потребуется дополнительно подтвердить личность. Для этого будет необходимо прикрепить к заявке в поддержку снимок на фоне обращения и фотографию документа.

Чтобы другие пользователи не могли получить доступ к профилям в соцсетях и почте, необходимо привязать номер телефона и правильную почту к аккаунтам, подключить двухэтапную аутентификацию, пройти верификацию страницы и получить галочку, выбрать сложный пароль, запретить доступ ненужным приложениям к личным аккаунтам и следить, чтобы аккаунты не были доступны с чужих устройств.

Информация о том, что предотвратить действия злоумышленников во «ВКонтакте» поможет ряд фраз, размещенных на личной странице, получила широкое распространение на платформе. Подобное сообщение распространяется в соцсети уже несколько лет.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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