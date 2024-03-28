«Все заточено на подготовку к потенциальному столкновению». Россия указала на признаки подготовки НАТО к войне

МИД заявил о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией

МИД России увидел в действиях НАТО на ее восточном фланге признаки подготовки к войне с РФ. В министерстве об этом высказались в контексте расширения авиабазы альянса в Румынии.

Там также указали на «форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике».

МИД обвинил блок в «безудержной милитаризации» Восточной Европы

Намерение расширить авиабазу в Румынии дипведомство посчитало новым доказательством того, что НАТО «продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона», как отметили там.

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МИД также посчитал, что подобная активность альянса носит провокационный характер, обостряет военную напряженность по периметру границ России и создает дополнительные угрозы безопасности РФ.

Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной МИД России

В министерстве намерены отслеживать расширение авиабазы, оценивать риски и «учитывать их в ходе военного планирования».

Румынская база может стать крупнейшей для НАТО в Европе

Ранее в марте румынский телеканал сообщил, что на юго-востоке страны планируется создание самой большой базы НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану».

В одноименном населенном пункте уже начались работы по расширению существующего здесь военного комплекса. На новой базе смогут разместить до 10 тысяч военных (сейчас там дислоцированы около трех тысяч солдат), членов их семей и вспомогательного персонала. Стоимость строительства объекта оценивают в 2,5 миллиарда евро.

Командир базы Николае Крецу заявил, что база будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году. Американские войска используют базу «Михаил Когэлничану» с 1999 года.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» посчитал, что расширение базы несет угрозу в первую очередь для самой Румынии. «С моей точки зрения, чем больше антироссийская военная база, чем ближе она к нашим границам, тем больше вероятности, что она будет среди первых целей для ответных ударов. Пользы никакой Румынии от этого не будет, а угроз прибавится, это факт», — сказал сенатор.

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В свою очередь, военный эксперт Владимир Евсеев счел, что мир изменится после 2030 года и по этой причине многие планы могут претерпеть серьезные изменения. «Все, что говорится о будущем дальше, чем следующий год и даже конец этого года, уже можно подвергать сомнению. Я считаю, что это пока больше планы, чем реальность», — высказался он.

В НАТО объяснили активность на востоке фразой «россияне повсюду»

Председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр в марте заявлял в ответ на соответствующий вопрос, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией. По приезду в Киев его спросили, достаточно ли подготовлены страны НАТО к вероятному конфликту с Россией. «Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача — быть готовыми», — ответил чиновник.

По его словам, в альянсе начали думать о подобном развитии событий после присоединения Крыма к России в 2014 году. «Это был очень важный момент, когда НАТО поняла, что нужно вернуться к коллективной безопасности. Это одна из наших главных задач, потому что за последние 20-30 лет мы фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации», — объяснял такую реакцию чиновник.

Кроме того, он посчитал, что глупо укреплять только лишь восточный фланг НАТО, так как «россияне не только там, а повсюду». «Они в космосе, в киберпространстве, в Арктике и на западе Атлантического океана. Они в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас», — заявил он.