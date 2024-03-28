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12:32, 28 марта 2024Экономика

Объемы выпуска грузовиков в России взлетели

Росстат: выпуск грузовиков в России вырос на 53,1 процента в январе-феврале

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

По итогам января-февраля 2024 года объем производства грузовых автомобилей в России вырос на 53,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 28,2 тысячи единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Уточняется, что за последний зимний месяц в стране сошло с конвейеров 15,3 тысячи грузовиков. Этот показатель превысил уровень февраля 2023-го на 21,4 процента.

Ранее в Росстате сообщили о резком росте выпуска легковых автомобилей в России. По итогам первых двух месяцев 2024 года в стране с конвейеров сошло 99 тысяч единиц, что на 78 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Суммарный объем выпуска подобных машин в стране за последний зимний месяц составил 56,9 тысячи единиц (плюс 70,1 процента к февралю 2023-го). Таким образом, за февраль в России произвели на 14,8 тысячи легковушек больше, чем в январе. За этот период заметно выросли расходы граждан на покупку подобных машин — почти на 100 миллиардов рублей, до 328 миллиардов.

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      Анатолий Акулов
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