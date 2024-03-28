Задержание росгвардейцами подпольных торговцев оружием в ДНР попало на видео

В ДНР росгвардейцы пресекли деятельность подпольных торговцев оружием

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники военной контрразведки и спецназ Росгвардии пресекли деятельность подпольных торговцев оружием. Момент их задержания при попытке сбыта попал на видео. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 28 марта, сообщили в пресс-службе Росгвардии и предоставили оперативную съемку.

На кадрах видно, как сотрудники войск национальной гвардии подбежали к злоумышленникам и повалили их на землю. Они приставили к ним автомат и связали руки. Также в ролике показан автомобиль незаконных торговцев, рядом с которым на земле стоят коробки, ящики и свертки с боеприпасами, лежит оружие и гранаты.

По данным ведомства, всего у задержанных изъяли семь гранатометов и более 20 выстрелов к ним, пять единиц стрелкового оружия, в том числе снайперскую винтовку, ручные гранаты и более пяти тысяч боеприпасов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии обнаружили схрон со взрывчаткой, предназначенной для терактов в Володарском районе ДНР.