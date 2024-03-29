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13:47, 29 марта 2024Экономика

В России сообщили о запуске первой очереди «Арктик СПГ-2»

Вице-премьер Новак сообщил о запуске первой очереди проекта «Арктик СПГ-2»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первая очередь проекта «Арктик СПГ-2» запущена, она должна создать базу для увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП). Об этом на совещании в координационном центре правительства в рамках выставки «Россия» на ВДНХ рассказал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Других подробностей работы проекта, крупнейшим участником которого является российский «Новатэк» (60 процентов), чиновник не привел. Официально о запуске проекта не сообщалось.

В ноябре 2023 года Минфин США включил «Арктик СПГ-2» в санкционный список. Позднее в Белом доме подчеркнули, что сделают все для остановки проекта. На этом фоне «Новатэк» разослал клиентам уведомления о форс-мажоре. Иностранные акционеры, среди которых французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум Mitsui и JOGMEC, выступили с таким же заявлением.

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники указывал, что начало отгрузок с проекта переносится на неопределенный срок, потому что для него нет танкеров. Суда, которые используют для поставок сжиженного природного газа (СПГ) с «Ямал СПГ», завязаны на текущие контракты, а получить танкеры, которые строили специально под проект в Южной Корее, невозможно из-за санкций со стороны США.

Газовозов ледового класса Arc7 для выкупа на мировом рынке нет, а их владельцы вряд ли пойдут на риск попасть под санкции и согласятся на фрахт. Танкеры без ледового класса могут ходить с 1 июля по 15 ноября, и в эти сроки могут начаться поставки.

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      Платон Щукин
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