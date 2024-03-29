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20:43, 29 марта 2024Мир

Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

Lidovky.cz: армия Чехии по примеру Украины закупит израильские дроны Heron

Кадр: IAI / YouTube

Армия Чехии по примеру Украины закупит беспилотные разведывательные летательные аппараты израильского производства Heron. Об этом сообщает чешский портал Lidovky.cz со ссылкой на официальную документацию.

«Армию [Чехии], вероятно, вдохновила Украина, где эти средства (дроны-камикадзе — прим. "Ленты.ру") широко используются. Солдаты должны получить эту новую технологию в ближайшем будущем из Израиля», — отмечает издание.

Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Властимила Киприсова в прошлом году заявила, что страна ведет переговоры с поставщиком резервных боеприпасов. Она сказала, что армия планирует получить десять комплектов вооружений. Других подробностей Киприсова не раскрыла, сославшись на коммерческую тайну.

В этом году ВС Чехии внесли в реестр госзаказов масштабную закупку резервных боекомплектов, куда войдут десять комплектов вооружений, транспортные контейнеры, более двухсот ракет и другие боеприпасы.

Ранее уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный рассказал, что Чехия получала финансовую выгоду от конфликта на Украине в виду выплат от союзников по НАТО за передачу техники Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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      Лина Пивоварова
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