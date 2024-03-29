Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе
Армия Чехии по примеру Украины закупит беспилотные разведывательные летательные аппараты израильского производства Heron. Об этом сообщает чешский портал Lidovky.cz со ссылкой на официальную документацию.
«Армию [Чехии], вероятно, вдохновила Украина, где эти средства (дроны-камикадзе — прим. "Ленты.ру") широко используются. Солдаты должны получить эту новую технологию в ближайшем будущем из Израиля», — отмечает издание.
Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Властимила Киприсова в прошлом году заявила, что страна ведет переговоры с поставщиком резервных боеприпасов. Она сказала, что армия планирует получить десять комплектов вооружений. Других подробностей Киприсова не раскрыла, сославшись на коммерческую тайну.
В этом году ВС Чехии внесли в реестр госзаказов масштабную закупку резервных боекомплектов, куда войдут десять комплектов вооружений, транспортные контейнеры, более двухсот ракет и другие боеприпасы.
Ранее уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный рассказал, что Чехия получала финансовую выгоду от конфликта на Украине в виду выплат от союзников по НАТО за передачу техники Вооруженным силам Украины (ВСУ).