Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

Lidovky.cz: армия Чехии по примеру Украины закупит израильские дроны Heron

Армия Чехии по примеру Украины закупит беспилотные разведывательные летательные аппараты израильского производства Heron. Об этом сообщает чешский портал Lidovky.cz со ссылкой на официальную документацию.

«Армию [Чехии], вероятно, вдохновила Украина, где эти средства (дроны-камикадзе — прим. "Ленты.ру") широко используются. Солдаты должны получить эту новую технологию в ближайшем будущем из Израиля», — отмечает издание.

Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Властимила Киприсова в прошлом году заявила, что страна ведет переговоры с поставщиком резервных боеприпасов. Она сказала, что армия планирует получить десять комплектов вооружений. Других подробностей Киприсова не раскрыла, сославшись на коммерческую тайну.

В этом году ВС Чехии внесли в реестр госзаказов масштабную закупку резервных боекомплектов, куда войдут десять комплектов вооружений, транспортные контейнеры, более двухсот ракет и другие боеприпасы.

Ранее уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный рассказал, что Чехия получала финансовую выгоду от конфликта на Украине в виду выплат от союзников по НАТО за передачу техники Вооруженным силам Украины (ВСУ).