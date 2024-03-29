Девушка заразилась редкой болезнью после маникюра в салоне

People: американка заявила, что в маникюрном салоне ее заразили герпесом

Пожелавшая остаться анонимной американка подала в суд на маникюрный салон, поскольку считает, что мастер по маникюру заразила ее герпесом. Об этом пишет издание People.

В исковом заявлении девушка указала, что в июне 2023 года сделала в салоне акриловые ногти, после чего у нее на руках начали появляться язвы, а два пальца опухли и воспалились. Врачи диагностировали у нее герпетический панариций — кожную инфекцию, вызванную вирусом герпеса и проявляющуюся на пальцах. Издание приводит данные Кливлендской клиники, согласно которым заражение герпесом в районе ногтей происходит крайне редко — всего в двух случаях на 100 тысяч.

Американка заявила, что мастер ногтевого сервиса во время работы с ней не надела перчатки, а инструменты хранила в жестянке из-под леденцов. «Воспаления очень болезненные. Я всегда о них думаю», — пожаловалась она. Сейчас девушка принимает противовирусные средства, прикрывает руки, потому что вирус заразен, и переживает, что может передать болезнь будущим детям. В качестве компенсации вреда здоровью она требует от салона 1,75 миллиона долларов.

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