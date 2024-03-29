Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 29 марта 2024Мир

Историк призвал повторить разрядку между США и СССР

Британский историк Фергюсон: США должны пойти на разрядку в отношениях с Китаем

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США должны пойти на разрядку в отношениях с Китаем, аналогичную разрядке между США и СССР в годы «холодной войны». Об этом заявил британский историк Ниалл Фергюсон в статье для издания Neue Zürcher Zeitung.

Фергюсон призвал администрацию президента США Джо Байдена повторить опыт бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по налаживанию отношений с Советским Союзом. Он отметил, что современные американские политики пришли к аналогичным выводам в отношении Китая, поскольку проявляют публичный интерес к политике того периода.

«Нет причин, по которым нам следует терпеть еще двадцать лет балансирования на грани войны», — заявил историк. Он подчеркнул, что разрядка 1970-х годов пошла на пользу США и помогла преодолеть внутренние проблемы после поражения во Вьетнаме. Фергюсон также добавил, что США и Китай имеют более сильные экономические связи, чем США и СССР в годы «холодной войны».

Ранее издание The Wall Street Journal указало на «новый фронт напряженности» между США и Китаем в Африке из-за попыток Пекина построить военно-морскую базу. Как отмечается, Вашингтон на протяжении двух лет прилагает усилия, чтобы не допустить этого.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане прошли массовые задержания из-за теракта в «Крокусе». Что известно об операции российских силовиков?

      Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

      Врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей аборт

      Режиссер «Уральских пельменей» раскрыла необычные запросы проекта

      В Душанбе заявили об отсутствии данных о девятом фигуранте теракта в «Крокусе»

      Обнаружены двигающиеся с 40-процентной скоростью света джеты

      Теннисист Рублев ответил на вопрос о выступлении на Олимпийских играх

      В России объяснили выход Польши из Договора о вооруженных силах в Европе

      Актриса Будина обнаружила опасность в фильмах Тарантино

      В Таджикистане арестовали террористов незадолго до теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше