Историк призвал повторить разрядку между США и СССР

Британский историк Фергюсон: США должны пойти на разрядку в отношениях с Китаем

США должны пойти на разрядку в отношениях с Китаем, аналогичную разрядке между США и СССР в годы «холодной войны». Об этом заявил британский историк Ниалл Фергюсон в статье для издания Neue Zürcher Zeitung.

Фергюсон призвал администрацию президента США Джо Байдена повторить опыт бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по налаживанию отношений с Советским Союзом. Он отметил, что современные американские политики пришли к аналогичным выводам в отношении Китая, поскольку проявляют публичный интерес к политике того периода.

«Нет причин, по которым нам следует терпеть еще двадцать лет балансирования на грани войны», — заявил историк. Он подчеркнул, что разрядка 1970-х годов пошла на пользу США и помогла преодолеть внутренние проблемы после поражения во Вьетнаме. Фергюсон также добавил, что США и Китай имеют более сильные экономические связи, чем США и СССР в годы «холодной войны».

Ранее издание The Wall Street Journal указало на «новый фронт напряженности» между США и Китаем в Африке из-за попыток Пекина построить военно-морскую базу. Как отмечается, Вашингтон на протяжении двух лет прилагает усилия, чтобы не допустить этого.