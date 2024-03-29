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18:44, 29 марта 2024Ценности

Леопардовое платье станет трендом лета 2024 года

Vogue: леопардовое платье вновь станет трендом летом благодаря знаменитостям

Фото: Raul De Los Santos / Unsplash

Модные редакторы назвали трендовое платье на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

В грядущем сезоне особенно актуальным вновь окажется платье с леопардовым принтом, отмечают журналисты. Очередной волне его популярности способствовали знаменитости, которые стали появляться в нем на публике. Среди продемонстрировавших указанный наряд звезд — американская манекенщица и телезвезда Кендалл Дженнер и британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.

Отмечается, что леопардовое платье уже было трендом в 1990-х и 2000-х годах. Его носили принцесса Диана, участницы группы Spice Girls, модель Кейт Мосс и актриса Анджелина Джоли.

Ранее фэшн-редакторы назвали модную замену футболкам на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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