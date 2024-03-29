Минобороны России показало кадры с ударами РСЗО «Ураган»

Минобороны России опубликовало видео с ударами РСЗО «Ураган»

Министерство обороны России показало видео ударов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» с южно-донецкого направления. Оборонное ведомство опубликовало кадры в официальном Telegram-канале.

«Приморский "Ураган" равняет с землей опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении», — отмечается в сообщении.

В Минобороны рассказали, что на видео попала военная техника из артиллерийской бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморского края. Как подчеркнули в министерстве, целью ракетных ударов стали живая сила, бронетехника и склады с боеприпасами.

Ранее в сети появились кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских диверсионно-штурмовых групп в Сумской области российской армией. Как уточнили в Минобороны, пункт был поражен в населенном пункте Рыжевка.