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13:26, 29 марта 2024Мир

На Западе назвали Россию страной вне закона из-за вето на резолюцию по КНДР

WP: вето России на резолюцию США по КНДР подчеркнуло ее разрыв с Западом

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вето России на резолюцию США в Совете Безопасности ООН о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР подчеркнуло разрыв, образовавшийся между Москвой и Западом. Об этом говорится в статье Washington Post.

«Вето подчеркнуло растущий разрыв между Россией и Соединенными Штатами, а также их западными союзниками после вторжения Москвы на Украину», — утверждается в материале.

В материале также приводятся слова бывшего координатора санкционного комитета Хью Гриффитса, заявившего в беседе с изданием, что блокировка Россией дальнейшей работы комитета превратило страну «из международного спойлера в государство вне закона».

Последствия вето России Гриффитс назвал «разрушительными».

28 марта Россия заблокировала резолюцию Соединенных Штатов о продлении деятельности комитета, осуществляющего наблюдение за соблюдением режима санкций против Северной Кореи. Мандат группы экспертов истекает 30 апреля.

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      Елизавета Мытарева
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