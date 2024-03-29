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15:50, 29 марта 2024Мир

Польша отправит солдат и собак в Париж

Косиняк-Камыш: на время Олимпийских игр Польша отправит военных и собак в Париж

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что страна планирует отправить во Францию своих военных, а также специалистов с собаками для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр 2024 года. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Вооруженные силы Польши примут непосредственное участие в созданной Францией коалиции для подготовки и обеспечения безопасности Олимпийских игр. «В Париж будет отправлена ​​оперативная группа наших солдат, включая специалистов с собаками», — говорится в публикации министра.

Он объяснил, что польские военные вместе с собаками будут заниматься поиском взрывчатых веществ и противодействием потенциальным террористическим атакам.

Ранее глава Министерства обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Варшава занимает лидирующую позицию в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Лина Пивоварова
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