Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Sky News: режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан получит титул рыцаря

Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан, выигравший премию «Оскар» получит титул рыцаря. Об этом передает телеканал Sky News со ссылкой на документы правительства Великобритании.

При этом супруга Нолана — кинопродюсер Эмма Томас — получит титул леди. Среди знаменитостей статусом рыцаря обладают британские актеры Шон Коннери, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч, Эдди Редмэйн, Хью Лори, а также следующие музыканты: солист The Rolling Stones Мик Джаггер, Пол Маккартни и Элтон Джон.

Кристофер Нолан получил «Оскар» за режиссуру фильма «Оппенгеймер». Драму номинировали в 13 категориях, в семи из которых она одержала победу. Картину признали лучшей за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку. «Оппенгеймер» также получил премию киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм года».