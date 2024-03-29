Кристофера Нолана посвятят в рыцари
Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан, выигравший премию «Оскар» получит титул рыцаря. Об этом передает телеканал Sky News со ссылкой на документы правительства Великобритании.
При этом супруга Нолана — кинопродюсер Эмма Томас — получит титул леди. Среди знаменитостей статусом рыцаря обладают британские актеры Шон Коннери, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч, Эдди Редмэйн, Хью Лори, а также следующие музыканты: солист The Rolling Stones Мик Джаггер, Пол Маккартни и Элтон Джон.
Кристофер Нолан получил «Оскар» за режиссуру фильма «Оппенгеймер». Драму номинировали в 13 категориях, в семи из которых она одержала победу. Картину признали лучшей за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку. «Оппенгеймер» также получил премию киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм года».