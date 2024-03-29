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20:09, 29 марта 2024Россия

Спасавший людей во время теракта в «Крокусе» прохожий помогал искать мать друга

Друг спасавшего людей во время теракта в «Крокусе» рассказал об эвакуации
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Погибший Карен Енгибарян, который помогал спасать пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», отказывался уезжать с места происшествия, так как хотел помочь людям. Об этом рассказал его друг Марк Иванов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, Карен приехал в «Крокус» по его просьбе.

«Мне позвонила мама, которая сказала, что в "Крокусе" происходит стрельба, и они (с подругой) спрятались в туалете на третьем этаже, я оделся и сразу выехал туда. Пока ехал, позвонил Карену, попросил тоже выехать его», — рассказал он.

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Через 20 минут они приехали к зданию. Во время поисков его матери мужчины старались помогать людям. Иванов — врач и сам осматривал некоторых пострадавших. Позже он уточнил, что его мать и ее подруга задохнулись в туалетной комнате комплекса.

Ранее стало известно, что 35-летний Карен Енгибарян скончался в больнице. После теракта он вернулся домой под утро и вскоре почувствовал недомогание. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», но состояние ухудшалось. В результате спасти Енгибаряна не удалось.

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      Никита Абрамов
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