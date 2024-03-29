Умер мужчина, спасавший людей во время теракта в «Крокусе». Он отдал свою куртку пострадавшему и надышался угарным газом

Умер спасавший людей во время теракта в «Крокусе» 35-летний Карен Енгибарян

Мужчина, спасавший пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, скончался в больнице. 35-летний Карен Енгибарян работал в фирме по установке наружной рекламы и в момент случившегося находился неподалеку от концертного зала.

После теракта он вернулся домой под утро и вскоре почувствовал недомогание.

Карен Енгибарян выводил людей из горящего здания и передавал их медикам

Союз армян России пишет, что 22 марта Карен Енгибарян находился рядом с «Крокусом». Увидев дым на крыше здания, он побежал к центральному входу, чтобы помочь людям выйти из горящего здания.

Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шел обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Лишь к утру вернулся домой Союз армян России

По данным организации, мужчина «сильно надышался угарным газом и простыл». Telegram-канал Mash пишет, что к приезду скорой помощи температура у него поднялась до 38,5. Мужчину госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», но состояние ухудшалось. В результате спасти Енгибаряна не удалось.

Прощание с Кареном пройдет 30 марта в Москве

Прощание с Кареном Енгибаряном состоится в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе в Москве 30 марта. Мужчина посещал церковь, помогал в уборке храма и участвовал в литургии.

По информации Mash, Карен женился три года назад, он с детства болел за московский футбольный клуб «Спартак».

Карен Енгибарян. Фото: страница Карена Енгибаряна во ВКонтакте

В результате теракта в «Крокусе» погибли 144 человека

По данным Министерства здравоохранения России, 29 марта в больнице скончался еще один пострадавший в результате теракта в «Крокусе». Общее число жертв достигло 144, еще 382 человека получили ранения и травмы, более 90 человек числятся пропавшими без вести.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание перед концертом группы «Пикник», открыла стрельбу и подожгла здание. Впоследствии злоумышленники — граждане Таджикистана — скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Суд арестовал их на два месяца.