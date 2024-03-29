Внутри метеорита обнаружили остатки редкой сверхновой

The Astrophysical Journal: внутри метеорита обнаружили пыль от сверхновой

Ученые Университета Кертин в Австралии обнаружили внутри метеорита редкую пыль, оставшуюся после вспышки сверхновой. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Исследователи использовали метод, называемый атомно-зондовой томографией, для того чтобы проанализировать частицы пыли внутри образца метеорита ALH 77307, обнаруженного в Антарктиде. Этот углеродистый хондрит является примитивным (первичным) метеоритом, то есть он образовался из межзвездного вещества, и содержит досолнечные зерна — частицы минералов, которые возникли из остывающего газа более ранних звезд.

Одна из частиц имела крайне необычное соотношение изотопов магния-25 и магния-24. До сих пор самое экстремальное отклонение изотопной сигнатуры 25Mg/24Mg от стандартного образца досолнечных зерен составляло 1200 промилле, однако в этот раз отклонение составило рекордных 3025 промилле.

Такое высокое содержание изотопов магния-25 по сравнению с другими стабильными изотопами магния бросает вызов современным звездным моделям, пишут исследователи. Наиболее правдоподобным сценарием их происхождения является сверхновая необычного типа, характеризующаяся взрывным горением водорода.