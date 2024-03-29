В США обеспокоились устаревшим ядерным оружием

Эксперт CSIS Уильямс: США упустили момент для обновления ядерного арсенала

Следующие пять лет будут решающими в вопросе обновления устаревшего ядерного арсенала США. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хизер Уильямс в интервью Newsweek.

Уильямс прокомментировала модернизацию ядерного оружия США, в частности, замену баллистических ракет Minuteman III. По ее мнению, состояние американского арсенала делает туманными перспективы НАТО в вопросах ядерного сдерживания. Отмечается, что модернизация ядерного вооружения происходит под самый конец его срока эксплуатации.

«Если мы на самом деле хотим быть серьезными в создании ядерного арсенала для XXI века и соревноваться с нашими соперниками, то есть крупные решения, которые мы должны были принять вчера, но мы этого не сделали», — заявила эксперт. Она подчеркнула, что США к концу 2020-х годов могут оказаться в шатком положении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не видят причин для смены ядерной стратегии из-за России.