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17:14, 29 марта 2024Мир

В США обеспокоились устаревшим ядерным оружием

Эксперт CSIS Уильямс: США упустили момент для обновления ядерного арсенала

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Следующие пять лет будут решающими в вопросе обновления устаревшего ядерного арсенала США. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хизер Уильямс в интервью Newsweek.

Уильямс прокомментировала модернизацию ядерного оружия США, в частности, замену баллистических ракет Minuteman III. По ее мнению, состояние американского арсенала делает туманными перспективы НАТО в вопросах ядерного сдерживания. Отмечается, что модернизация ядерного вооружения происходит под самый конец его срока эксплуатации.

«Если мы на самом деле хотим быть серьезными в создании ядерного арсенала для XXI века и соревноваться с нашими соперниками, то есть крупные решения, которые мы должны были принять вчера, но мы этого не сделали», — заявила эксперт. Она подчеркнула, что США к концу 2020-х годов могут оказаться в шатком положении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не видят причин для смены ядерной стратегии из-за России.

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      Юрий Леонов
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